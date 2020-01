Napoli, idea Giroud per sostituire Llorente: forte la concorrenza dell’Inter

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli potrebbe fare un pensierino di mercato a Olivier Giroud in questa finestra invernale di mercato. Sembra infatti che la dirigenza azzurra possa decidere di rinunciare al proprio attaccante Fernando Llorente, il quale potrebbe tornare in prestito al Tottenham.

L’attaccante spagnolo sta trovando infatti, in quel di Napoli, sempre meno minutaggio e poco ha convinto il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Ecco quindi che il Tottenham, dopo aver perso Harry Kane per un grave infortunio, potrebbe far richiesta ad Aurelio De Laurentiis per il prestito dell’attaccante.

Con Llorente eventualmente lontano da Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno in cerca di una solida alternativa. In tale direzione sul suo taccuino è spuntato in queste ore il nome di Olivier Giroud. Il 33enne attaccante francese è in scadenza con il Chelsea e per tal motivo sul mercato.

Sul campione del mondo vi è però la fortissima concorrenza dell’Inter, la quale ha già trovato l’accordo con il calciatore. A far però resistenza è il club londinese che, nonostante l’imminente scadenza contrattuale, non vuole di certo svendere il proprio centravanti. In questo scenario potrebbe quindi inserirsi il Napoli, bruciando la concorrenza e regalando al proprio allenatore Gennaro Gattuso una punta di peso e di esperienza internazionale.