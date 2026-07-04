Napoli, idea Goretzka: occasione a parametro zero

Leo Goretzka continua a essere uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di mercato. Il centrocampista tedesco, destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, è finito nel mirino di diverse big italiane, con Napoli, Juventus e Milan pronte e contendersi il cartellino.

Il Milan lo aveva individuato come possibile rinforzo già nei mesi scorsi, soprattutto nell’ipotesi di una qualificazione alla Champions League e con Massimiliano Allegri in panchina.

Anche la Juventus ha allacciato i contatti con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità economica dell’operazione. L’ingaggio resta il principale ostacolo, ma l’opportunità di acquisire un profilo di esperienza internazionale senza costi di trasferimento rappresenta un’occasione da non sottovalutare.

Il Napoli segue gli sviluppi e continua a monitorare la situazione senza affondare il corpo, pronto ad intervenire qualora si creassero le condizioni favorevoli. Anche in questo caso il nodo principale è l’ingaggio da top player: da un lato Manna ha fiutato l’affare, dall’altro De Laurentiis ha chiesto una spending review e una riduzione del monte ingaggi.

La sensazione è che il futuro di Goretzka possa trasformarsi in uno dei principali intrecci del mercato estivo, le big del calcio italiano pronte a giocarsi le proprie carte.