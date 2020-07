Napoli, idea Jordan Veretout in caso di addio di Allan

Ci sono alcuni obiettivi di mercato che sfumano in alcune sessioni di mercato ma si ripresentano puntualmente in quelle successive. E’ questo il caso di Jordan Veretout, da un paio d’anni pallino del Napoli per completare il centrocampo.

Lo scorso anno il centrocampista è stato vicinissimo alla squadra partenopea per poi firmare con la Roma. Ora il suo nome in quel di Napoli sta tornando di moda. A riportare l’interessamento è stato in queste ultime ore Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato.

Secondo il giornalista, Veretout è un serio candidato a sostituire l’eventuale addio di Allan. Il brasiliano appare, ogni giorno che passa, sempre più lontano da Napoli. Tale scenario, quasi uguale, si era presentato anche lo scorso anno.

L’addio di Allan a fine stagione sembrava certo e per tale motivo il Napoli aveva accelerato in maniera importante per Jordan Veretout. Poi Allan rimase a Napoli e l’acquisto del calciatore francese non andò più in porto.

Questa volta le cose però potrebbero andare diversamente perché al momento è difficile immaginare la permanenza di Allan in quel di Napoli. Il profilo di veretout comunque non è il solo designato come sostituto del brasiliano: al Napoli piace molto anche il giovanissimo Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo.