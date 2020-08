Napoli, idea Joronen del Brescia se parte Meret

Fabio Cannavò, in esclusiva per il portale di calciomercato azzurro CalcioNapoli24, ha scritto in queste ultime ore di un portiere che piace molto al Napoli ultimamente. Si tratta di Joronen, portiere del Brescia retrocesso in Serie B.

Il 27enne finlandese vorrebbe rimanere nella massima serie italiana ed i suoi agenti hanno fatto sapere che la destinazione partenopea sarebbe molto gradita. Inoltre l’acquisto del suo cartellino sarebbe economicamente perfetto secondo i canoni della gestione societaria di Aurelio De Laurentiis.

Con un cartellino molto economico ed uno stipendio di appena 500 mila euro annui, Joronen rappresenta un ottimo affare low cost, soprattutto dopo quanto di buono mostrato nell’ultima stagione. Ovviamente il suo eventuale arrivo al Napoli dipende tutto dal destino dei portieri già in rosa.

Al momento infatti non vi è alcuna trattativa che vede uno tra Ospina e Meret in uscita, eppure una cessione non è affatto da escludere. Appare infatti difficile immaginare al momento un’altra stagione di Alex Meret vissuta all’ombra di David Ospina, sia per il bene del club azzurro che per quello del ragazzo friuliano.

Questione di tempo comunque ed il nodo portiere sarà sciolto. In caso di cessione comunque quello di Joronen non è l’unico profilo che piace: sulla lista di Cristiano Giuntoli vi è ad esempio Luigi Sepe, il cui ritorno a Napoli sarebbe molto gradito dalla dirigenza.