Napoli, idea Laurienté: azzurri molto colpiti dalle sue capacità

Il Napoli continua a guardarsi intorno in cerca di talenti da poter ingaggiare per rinfrescare la rosa e puntare al primo posto a fine campionato. Quest’anno Aurelio De Laurentiis sta pensando in grande e non ha intenzione di retrocedere nemmeno di un punto. Gli obiettivi sono tanti, ad esempio Frattesi del Sassuolo; un altro colpo però potrebbe essere Laurienté.

Si punta a Laurienté

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe puntato diversi giocatori del Sassuolo, come Frattesi ma anche Laurienté, esterno e offensivo. La società è rimasta positivamente colpita dalle sue capacità e potrebbe fare al caso loro.

Non solo, gli azzurri sarebbero rimasti colpiti anche da Doig, classe 2002, terzino scozzese del Verona. Sono tanti i nomi contenuti nell’agenda della dirigenza azzurra in vista del mercato.

Non ci resta dunque che attendere eventuali ufficialità o quantomeno trattative concrete in corso.