Napoli, idea Lucas Vazquez per il post Callejon: il Real fissa il prezzo

In casa Napoli Josè Maria Callejon sembra sempre più vicino l’addio. La trattativa per il suo rinnovo è in stallo ma l’imminente scadenza contrattuale fa presagire una cessione a parametro 0 da parte degli azzurri.

Con uno spagnolo che va via però può esserci un altro spagnolo che arriva per sostituirlo. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno infatti avviato le ricerche per il post Callejon e, secondo quanto appreso in questi giorni dal portale iberico TodoFichajes.com, avrebbero piazzato in cima alla lista dei possibili candidati Lucas Vazquez.

Classe ’91, il calciatore del Real Madrid rappresenta una grande occasione di mercato al momento. Zinedine Zidane, allenatore dei blancos, non lo reputa parte del progetto tecnico per l’immediato futuro. Il contratto del giocatore inoltre scadrà a giugno 2021.

Per questi motivi il cartellino di Lucas Vazquez è deprezzato. Per poterlo portare via dal Real Madrid potrebbero occorrere “appena” 15-20 milioni. Una cifra esigua considerando le valutazioni che spesso si vedono nel mercato odierno.

Bisogna però capire, al fine della riuscita della trattativa, come sono i rapporti tra i presidenti dei due club. Tra Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis ci sono stati infatti molti screzi dovuti alla mancata concretizzazione della trattativa per James Rodriguez. In Spagna però son sicuri che ciò non rappresenterà un problema.