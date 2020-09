Napoli, idea Nandez per il centrocampo: c’è già l’accordo con il giocatore

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, nella serata di ieri Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato a cena Bentancur, agente tra gli altri di Nandez. Proprio il centrocampista del Cagliari, soprannominato “il leone” per la grinta con cui affronta le partite, è stato ovviamente l’oggetto del discorso tra i due.

Il Napoli infatti sta seriamente pensando al calciatore uruguaiano per rinforzare il centrocampo, in particolar modo per sopperire alla cessione di Allan. Il centrocampista del Cagliari è stato infatti valutato come il profilo più simile possibile al mastino brasiliano, il quale appena la settimana scorsa ha lasciato il club partenopeo per trasferirsi all’Everton.

I discorsi tra Giuntoli e l’agente di Nandez sono ben avviati e, in base a quanto filtrato, non sarà per nulla difficile trovare un accordo tra il club azzurro ed il calciatore rossoblu. Più difficile sarà sicuramente trovare invece un accordo tra Cagliari e Napoli per il lieto fine della trattativa.

Al momento tra i due club non vi è ancora nulla di concreto, eccezion fatta per i sondaggi effettuati. Il Cagliari chiede per il cartellino di Nandez una cifra intorno ai 35 milioni più 5 di bonus. Il Napoli trova la richiesta abbastanza eccessiva ma è pronto ad inserire nella trattativa Adam Ounas, profilo molto gradito dalla dirigenza sarda.

L’ala franco algerina del Napoli è valutata intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe quindi costituire un ottimo passo verso l’accordo tra i due club. L’obiettivo della dirigenza partenopea è quello di provare a far abbassare le pretese del Cagliari, riducendo così il conguaglio economica da affiancare alla contropartita tecnica.