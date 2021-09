Napoli, idea Onana per il post Ospina: possibile colpo a parametro zero

David Ospina ha un solo anno di contratto con il Napoli e quindi probabilmente quella appena iniziata sarà l’ultima stagione in azzurro per il portiere colombiano. La dirigenza partenopea sta iniziando così a guardarsi intorno per acquistare un secondo portiere per il prossimo anno. E una grande occasione si è già presentata all’orizzonte.

Si tratta di André Onana, portiere dell’Ajax. Il camerunense classe ’96 è tornato ad allenarsi con la propria squadra e potrà tornare in campo dal 4 novembre, dopo aver scontato una lunghissima squalifica dovuta alla violazione di alcune direttive anti-doping.

Anche Onana ha un solo anno di contratto con la propria squadra. L’Ajax, che non è più in ottimi rapporti con il proprio tesserato, difficilmente gli rinnoverà il contratto. Ecco allora che il portiere camerunense a luglio sarà svincolato e potrà essere prelevato a parametro zero.

Ovviamente la sua situazione ha destato vari interessamenti. In pole position al momento pare esserci l’Inter, desiderosa di assicurarsi un post Handanovic di alto livello. Beppe Marotta aveva già fiutato la situazione tempo fa e, mossosi in anticipo, si è già assicurato il sì del giocatore.

Nessun accordo però, e per tale motivo gli spiragli per l’inserimento del Napoli vi sono tutti. Di tempo ce n’è in abbondanza, decisiva sarà ovviamente la volontà di Onana, che sarà libero di firmare con la squadra che più lo aggrada.