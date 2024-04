Napoli, idea Possanzini per la panchina: come giocherebbe la squadra azzurra?

Non solo Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Anche Davide Possanzini entra nella lista di Aurelio De Laurentiis per la panchina della prossima stagione, con Francesco Calzona che terminerà il suo incarico nel mese di giugno. Il presidente partenopeo vuole stupire e Possanzini potrebbe essere la grande occasione.

In Serie C, il suo Mantova viene denominato come il Manchester City della lega inferiore. Ma, come giocherebbe il Napoli di Davide Possanzini? E, l’allenatore, sarebbe pronto per il grande salto dalla Serie C alla Serie A?

L’idea di Possanzini nasce soprattutto dal suo modulo utilizzato, il 4-3-3. In porta Meret potrebbe dire addio e al suo posto arrivare Caprile, con Gollini che potrebbe essere riscattato.

In difesa potrebbe sarà necessario trovare un sostituto di Juan Jesus. L’idea sarebbe quella di concludere una trattativa già iniziata a gennaio, ovvero Perez dell’Udinese il quale potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro. A centrocampo, invece, il primo nome sarebbe quello di Jerdy Schouten del PSV e Ferguson del Bologna. In attacco sarà invece necessario trovare un sostituto di Osimhen che potrebbe essere Gimenez. Anche la posizione di Politano non sarebbe solida. Orsolini, Zaniolo o Kulusevski come degni sostituti?

Questa potrebbe essere la nuova formazione: Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Perez, Olivera, Schouten, Anguissa, Ferguson, Kvara, Kulusevski, Gimenez.