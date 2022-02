Napoli, idea Raspadori: il Sassuolo chiede 35 milioni!

Conclusosi la finestra invernale di calciomercato, senza infamia e senza lode per il Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno per il mercato estivo. L’idea della società partenopea, a tale proposito, è quella di puntare sui giovani, magari già pronti per la Serie A, e dall’ingaggio contenuto.

A tale identikit potrebbe rispondere perfettamente Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo è finito di recente nel mirino del Napoli, che sta studiando il colpo per l’eventuale post Mertens. Cristiano Giuntoli ha così avviato dei sondaggi preliminari.

Nulla di così concreto, ma l’interesse azzurro è forte. Di risposta, il Sassuolo ha fatto sapere di valutare il giovane attaccante italiano non meno di 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra alta, che però potrebbe essere irrisoria se confrontata con il potenziale del calciatore.

Ovviamente c’è tempo per imbastire una trattativa e per pensarci su. Il Napoli intanto può iniziare a farsi due conti circa la fattibilità dell’operazione. Il costo del cartellino non spaventa più di tanto Aurelio De Laurentiis, che sa bene come ammortizzare l’eventuale acquisto.

Valutazioni più approfondite andranno comunque fatte. Se da una parte è vero che il talento di Raspadori è indubbio, dall’altra parte c’è da capire il suo possibile utilizzo negli schemi del Napoli di Luciano Spalletti.