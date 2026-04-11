Napoli, idea Rios: avviati i contatti, il Benfica pensa alla cessione

Il Napoli pensa già alla prossima stagione e sceglie di puntare con decisione su Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica è uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana in vista della stagione 2026/2027 e la dirigenza azzurra è già attiva sul mercato.

Le ultime indiscrezioni confermano i contatti tra i due club anche se al momento si tratta di semplici colloqui esplorativi e non di una vera e propria trattativa. Tuttavia, l’interesse del Napoli è forte e anche l’idea di anticipare la concorrenza e impostare l’operazione con largo anticipo.

Dal punto di vista economico, l’operazione si preannuncia complessa. Il Benfica, che lo ha acquistato per circa 27 milioni di euro, lo valuta oltre i 35 milioni, mentre il Napoli vorrebbe contenere l’investimento intorno ai 30 milioni.

Non manca la concorrenza di altri club, dalla Premiere League si monitora la situazione e non è da escludere l’inserimento in trattativa con offerte importanti.

Il mercato estivo è ormai alle porte e Rios resta per il Napoli un obiettivo concreto. L’operazione potrebbe essere agevolata dal fatto che il club portoghese potrebbe essere costretto a cederlo entro il 30 giugno per esigenze di bilancio.

Il Napoli intanto osserva, tratta e pianifica: il futuro della mediana potrebbe essere proprio il colombiano.