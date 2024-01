Napoli, idea Rugani a costo zero: la richiesta d’ingaggio del difensore della Juventus

Sulle pagine de Il Roma, l’esperto di mercato Giovanni Scotto scrive del Napoli e del possibile nuovo difensore della squadra azzurra. Tra i vari nomi, infatti, vi sarebbe anche un’occasione a costo zero dalla Juventus, un centrale di difesa sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis.

“Si cerca comunque un centrale: Buongiorno, Dragusin e Lucumi richiedono un investimento importante. Idea Rugani (scadenza giugno 2024) se non dovesse rinnovare con la Juventus, ma l’ingaggio di 3 mln è un problema. Proposto Bonucci, che al momento non interessa”.

IDEA RUGANI A COSTO ZERO, INGAGGIO DA 3 MILIONI DI EURO A STAGIONE

Daniele Rugani è sempre stato un pupillo del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, il quale più volte ha provato a prenderlo dalla Juventus. Le sue ultime stagioni non sono state eccezionali ma quest’anno, all’età di 29 anni, sembra essere ritornato quello di un tempo. Il rinnovo con la Juventus non si sblocca e il giocatore, in scadenza il prossimo giugno, è libero di firmare con chiunque.

Il giocatore è finito nel mirino non solo del Napoli ma anche del Barcellona. Il calciatore, tuttavia, preferirebbe restare in Italia. Gli azzurri sarebbero un’occasione, con Rugani che sarebbe titolare. Il giocatore chiede un contratto da 3 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe sostenere nel caso in cui decida di puntare sul difensore.