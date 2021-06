Napoli, idea Schouten per la mediana: anche la Roma su di lui

Come più volte ribadito, il centrocampo è il reparto che più sarà ritoccato in casa Napoli in questa finestra estiva di calciomercato. In questa zona del campo infatti Bakayoko ha da poco salutato la squadra, Fabian Ruiz potrebbe partire e vi sono ancora parecchi dubbi di valutazione su Demme, Elmas e Lobotka.

Sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque vi sono parecchi nomi di centrocampisti seguiti, soprattutto giovani e dal gran potenziale. Uno degli ultimi noti spuntati in ottica Napoli è Jerdy Schouten.

Il centrocampista classe 97 del Bologna rappresenta un’ottima pedina per lo scacchiere azzurro, possedendo molta duttilità ed un giusto mix di caratteristiche difensive ed offensive. Abile principalmente nella fase di rottura e di schermo, Jerdy non disdegna affatto l’impostazione del gioco, essendo dotato di buona tecnica di base.

Arrivare al centrocampista del Bologna non è comunque un impresa semplicissima. Le sue prestazioni nel corso dell’ultima stagione di Serie A hanno attirato l’attenzione di parecchi club italiani. Tra quest’ultimi vi sono Milan, Atalanta e, più recentemente, anche la Roma di Mourinho.

Il club giallorosso in particolare pare essersi inserito con prepotenza nella corsa al calciatore rossoblù, il quale non si è ancora espresso riguardo alle sue volontà. Il Napoli comunque non ha ancora deciso su quale centrocampista puntare con forza: molti sono i profili seguiti, si aspetta l’insediamento di Luciano Spalletti per l’affondo decisivo.