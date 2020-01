Napoli, idea Sebastiano Esposito per l’attacco: secco no dell’Inter

Nella giornata di oggi Ciro Venerato, giornalista molto interessato alle tematiche del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Oggetto delle sue parole è stata soprattutto la situazione attuale dell’Inter sul mercato.

Al mercato del club milanese è però molto legato indirettamente quello azzurro. Ad esempio infatti la chiusura in entrata del mercato dell’Inter chiuse le porte all’eventuale trasferimento di Fernando Llorente in quel di Milano. Ecco le parole di VEnerato a tal proposito.

“Vi informo che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso che il mercato dell’Inter in entrata è da considerarsi ormai concluso. Llorente non arriverà, come non arriverà nemmeno Olivier Giroud. Quanto alle uscite e al futuro di Matias Vecino, l’uruguaiano resterà in organico a disposizione dell’allenatore Antonio Conte“.

Inoltre, ha aggiunto il giornalista RAI, il Napoli in questa sessione invernale di mercato ha provato a prendere il giovane attaccante Sebastiano Esposito dall’Inter, ricevendo però un secco ‘no’ dal direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta.

“L’Inter non prenderà altri attaccanti per Christian Eriksen potrebbe essere utilizzato anche per giocare nel ruolo di seconda punta, come calciatore offensivo in appoggio al centravanti nel 3-5-2 dei meneghini. Non dimentichiamoci che l’Inter ha in gruppo anche il giovane Sebastiano Esposito, al quale si era interessato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli: ma Marotta ha detto un secco ‘no’ alla sua cessione”