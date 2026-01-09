Napoli, idea Thiago Almada se va via Lang

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e guarda con attenzione a Thiago Almada, fantasista argentino oggi all’Atletico Madrid. Il giocatore, classe 2001, non sta trovando molto spazio in Spagna e per questo potrebbe valutare un cambio di squadra. L’idea del club azzurro è chiara: Almada può diventare un’opportunità interessante, ma solo a determinate condizioni.

Le condizioni dell’acquisto

Tutto ruota intorno al futuro di Noa Lang. Se l’esterno olandese dovesse lasciare Napoli, magari già a gennaio, allora la società potrebbe accelerare per portare Almada in azzurro. In caso contrario, l’operazione resterebbe solo un’ipotesi da valutare più avanti. Al momento, infatti, il Napoli non vuole fare investimenti inutili e preferisce muoversi con prudenza.

Almada è un giocatore tecnico, rapido, capace di giocare sia dietro la punta sia largo sulla fascia. Qualità che piacciono allo staff tecnico e che potrebbero tornare utili per dare più imprevedibilità alla manovra offensiva. Inoltre, l’argentino vedrebbe di buon occhio l’esperienza in Serie A e in una città passionale come Napoli.

Acquisto in bilico?

Molto dipenderà anche dalla posizione dell’Atletico Madrid, che dovrà decidere se aprire a un prestito o a una cessione, anche se per ora l’idea sarebbe quella di un prestito dato che il giovane è arrivato da poco a Madrid. Per ora il nome di Almada resta sul tavolo, pronto a diventare concreto se il mercato dovesse offrire lo spazio giusto. Intanto i partenopei prima dovranno cedere Noa Lang prima di poterne almeno parlare.