Napoli, idea Tomiyasu per la difesa

I partenopei starebbero pensando al difensore giapponese ex Bologna per rinforzare la difesa

Senza dubbio, l’Arsenal ha una delle squadre più complete al mondo. I Gunners, leader della Premier League, hanno giocatori di alto livello in ogni posizione. Una situazione che favorisce la squadra allenata da Mikel Arteta, uno degli allenatori del momento.

Ora, i londinesi sono vicini ad assicurarsi la continuità di un pezzo importante per la squadra. Si tratta del giapponese Takehiro Tomiyasu. Anche se il giapponese non è un titolare indiscusso, la sua versatilità è una grande arma quando si tratta di comporre le formazioni dell’Arsenal. Libero nel 2025, il club della capitale ha la possibilità di rinnovare automaticamente il suo contratto. Ma come sottolinea Nicolò Schira, l’Arsenal e Tomiyasu hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto dell’ex bolognese fino al 2028. Una buona notizia per Arteta. Il Napoli lo vorrebbe, ma c’è da capire se l’Arsenal a questo punto lo cederebbe.

Sky sulla questione

“Il Napoli sa di dover operare a centrocampo con un giocatore di struttura. Hojbjerg con la

formula giusta, magari un prestito con diritto e non con obbligo di riscatto, potrebbe essere

un’opzione preferibile rispetto a quella dell’ex Udinese Fofana. Un altro profilo interessante è quello di Samardzic, da tempo individuato come l’erede di Zielinski. Il Napoli sa di dovere fare qualcosa anche dietro, è alla ricerca del difensore centrale giusto. Tante opzioni, i nomi sono davvero tanti, un’idea da poter aggiungere è quella di Tomiyasu, ex Bologna adesso all’Arsenal. Ma siamo ancora alla ricerca del profilo giusto”.