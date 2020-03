Napoli, idea Vedat Muriqi del Fenerbache per sostituire Milik

Il destino di Arkadiusz Milik appare ogni giorno più lontano da Napoli. Ecco allora che tra i vari giornali è iniziato il “totonome” per individuare il futuro centravanti del Napoli a sostituire il centravanti polacco. Ultimo nome in questa direzione è Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbache.

La notizia arriva direttamente dalla Turchia tramite il portale “Ahaber”. Vedat Muriqi è un centravanti di peso. 92 kg e 1,94 metri: l’attaccante, albanese e naturalizzato kosovaro, fa del suo fisico la sua arma migliore.

Questa stagione Muriqi ha fatto registrare 15 gol in 30 partite, tra campionato turco e due coppe nazionali. Una media non male di una marcatura ogni due presenze. Con il Kosovo invece il centravanti, dal 2016, ha collezionato finora 8 gol in 23 apparizioni.

Secondo quanto appreso dai media turchi, per il proprio centravanti il Fenerbache chiede ben 20 milioni di euro. Tale cifra però potrebbe rappresentare anche una base d’asta, scatenata dalla folta concorrenza che il calciatore kosovaro ha su di lui.

Tra i vari club interessati a Muriqi, oltre ovviamente al Napoli, vi sono Tottenham, Manchester United, Leicester ed Eintracht Francoforte su tutte. Altre pretendenti non mancano neanche in Italia, dove sull’attaccante kosovaro vi è l’interesse di Lazio e Juventus. Per Vedat Muriqi e per i suoi pretendenti potrebbe essere un’estate movimentata.