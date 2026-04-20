lunedì, Aprile 20, 2026
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Napoli, ieri è tornato Lukaku. Repubblica: “Ci sarebbe una ipotesi a sorpresa”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Romelu Lukaku
Fonte foto: Di Антон Зайцев - https://www.soccer.ru/galery/1262755/photo/908202, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106967152

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli ha immediatamente acceso il dibattito. L’attaccante belga è sbarcato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino, facendo rientro in città dopo i giorni trascorsi lontano dal gruppo. Un arrivo che non è passato inosservato e che ha riaperto il tema legato alla sua gestione fisica e al rapporto con il club azzurro.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe già comunicato al calciatore la decisione di multarlo. Una scelta legata al ritardo nel rientro e a una situazione che la società non avrebbe gradito, soprattutto in una fase della stagione in cui disciplina e programmazione assumono un peso fondamentale.

Nonostante ciò, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo anche un possibile colpo di scena. Tra le ipotesi non è escluso che Lukaku possa chiedere il permesso di proseguire la tabella di recupero in Belgio, affidandosi a strutture e professionisti di fiducia.

L’obiettivo del centravanti sarebbe chiaro: tornare al massimo della condizione per farsi trovare pronto in vista del Mondiale, evitando forzature e ricadute. Il Napoli, dal canto suo, dovrà decidere se mantenere una linea di assoluta fermezza o se aprire a una mediazione che consenta di gestire al meglio una situazione delicata.

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