Napoli, ieri è tornato Lukaku. Repubblica: “Ci sarebbe una ipotesi a sorpresa”

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli ha immediatamente acceso il dibattito. L’attaccante belga è sbarcato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino, facendo rientro in città dopo i giorni trascorsi lontano dal gruppo. Un arrivo che non è passato inosservato e che ha riaperto il tema legato alla sua gestione fisica e al rapporto con il club azzurro.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe già comunicato al calciatore la decisione di multarlo. Una scelta legata al ritardo nel rientro e a una situazione che la società non avrebbe gradito, soprattutto in una fase della stagione in cui disciplina e programmazione assumono un peso fondamentale.

Nonostante ciò, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo anche un possibile colpo di scena. Tra le ipotesi non è escluso che Lukaku possa chiedere il permesso di proseguire la tabella di recupero in Belgio, affidandosi a strutture e professionisti di fiducia.

L’obiettivo del centravanti sarebbe chiaro: tornare al massimo della condizione per farsi trovare pronto in vista del Mondiale, evitando forzature e ricadute. Il Napoli, dal canto suo, dovrà decidere se mantenere una linea di assoluta fermezza o se aprire a una mediazione che consenta di gestire al meglio una situazione delicata.