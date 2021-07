Napoli, il 23enne Folorunsho potrebbe partire con Spalletti: i dettagli

Nome nuovo in casa Napoli, che però non viene dal calciomercato in senso stretto del termine. A sorpresa infatti al ritiro azzurro guidato da Luciano Spalletti potrebbe aggiungersi Michael Folorunsho.

23enne, italiano di origine nigeriana, Folorunsho è reduce da un’ottima stagione con la maglia della Reggina, con la quale ha collezionato 6 reti in 24 presente. Un bottino niente male, se si considera che non stiamo parlando di certo di un attaccante.

Quel che impressiona del giovane azzurro è la sua straordinaria duttilità, che gli consente di giocare come mediano, ala destra, trequartista d’inserimento e mezzala. Insomma, una pedina che potrebbe rilevarsi utilissima nello scacchiere del Napoli.

Per tale motivo Luciano Spalletti, prima di prendere una decisione in merito, vorrebbe valutare dal vivo il calciatore. Su Folorunsho non mancano interessi di altri club ed il ragazzo, in accordo con i suoi agenti, vorrebbe rimanere in Serie A.

Oltre all’opzione Napoli, nella massima serie italiana vi sarebbe anche il Lecce, intenzionato ad acquistare l’ex Reggina per sostituire Mancosu. In caso invece di permanenza in Serie B, la priorità del calciatore è quella di rimanere nella Reggina, così come affermato dal direttore sportivo del club calabrese Massimo Taibi, che ha parlato ai microfoni di Radio Gamma No Stop.

“Folorunsho vuole la Serie A, ho parlato con il suo agente e mi ha dato la sua parola che in caso di Serie B noi avremo la priorità su tutte le altre. E’ stato lo stesso calciatore ad assumere un impegno in tal senso”.