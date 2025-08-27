mercoledì, Agosto 27, 2025
Napoli, il 28 agosto è il giorno di Rasmus Hojlund: ADL mette a segno il colpo da prima pagina

Moreno Zannone
Old trafford, Manchester United, fonte Pixabay
Il Napoli è pronto a piazzare un colpo da prima pagina. Dopo settimane di trattative serrate, oggi 28 agosto 2025 dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’acquisto di Rasmus Højlund, attaccante danese classe 2003, in arrivo dal Manchester United.

La dirigenza azzurra, spinta dalla volontà di consegnare all’allenatore del Napoli un centravanti giovane ma già pronto per i grandi palcoscenici, ha accelerato negli ultimi giorni fino a trovare l’intesa economica definitiva. I dettagli dell’operazione parlano di un trasferimento oneroso, con una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro, a conferma dell’investimento importante fatto da Aurelio De Laurentiis per il reparto offensivo.

Højlund, dopo due stagioni in Premier League fatta di luci e ombre ma con spunti di talento purissimo, è stato individuato come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo a Napoli. Forza fisica, velocità e istinto sotto porta sono le caratteristiche che hanno convinto la società a puntare con decisione su di lui.

L’annuncio ufficiale è atteso entro il fine settimana: il giocatore è già pronto a sbarcare in città per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri fino al 2030. Con l’arrivo di Højlund, il Napoli manda un segnale forte al campionato e all’Europa: l’obiettivo è tornare a essere protagonista ai massimi livelli, puntando su un attaccante destinato a diventare tra i migliori della sua generazione.

