Napoli, il 35enne Manna per rilanciare il club dopo la stagione fallimentare

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su un giovane, il 35enne dirigente della Juventus Giovanni Manna, per rilanciare il club. Sul proprio portale, il giornalista Gianluca Di Marzio rivela: “Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione”.

“L’attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni”.

A parlare di Manna il giornalista Walter De Maggio, il quale ha rivelato la possibilità del club azzurro di acquistare un ex Juventus: “Farei un grande plauso al Napoli perché si investirebbe sul settore giovanile. Tra l’altro Manna firmerà un contratto lunghissimo col Napoli. Il Napoli si starebbe muovendo per il post Osimhen, nel frattempo il primo acquisto del Napoli per la ricostruzione potrebbe essere Kulusevski”.

A smorzare gli entusiasmi di un possibile arrivo di Kulusevski il portale Tuttomercatoweb.com, rivelando che “perché se è vero che i soldi di Osimhen verranno reinvestiti con oculatezza, dall’altro la valutazione che ne fa il Tottenham è di circa 60 milioni di euro, sempre che Postecoglou decida di lasciarlo andare”.