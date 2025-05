Napoli, il baby-Pafundi un talento ancora che deve esplodere: perché non dargli un’occasione?

Simone Pafundi e il Napoli, un rapporto nato sin da quando era bambino il giocatore e maturato nel corso degli anni. Il calciatore non ha mai nascosto di tifare azzurro, tanto che gli piacerebbe un giorno giocare nel capoluogo campano. Dopo l’esperienza all’Udinese, ha scelto la Svizzera per crescere, a Losanna, ma, attualmente, non sembra avere molte occasioni per mettersi in mostra. Per questo motivo è poi ritornato in Friuli.

Desiderio che presto potrebbe finire per essere esaudito, specialmente perché i partenopei hanno da tempo messo nel mirino il giovane napoletano. L’occasione potrebbe esserci il prossimo mercato estivo, con il club azzurro che avrebbe l’occasione di acquistare il calciatore e poi farlo crescere in prestito in qualche realtà di Serie A brava con i giovani campioni.

Nonostante le sue qualità, infatti, il ragazzo si è messo in mostra solo con la maglia della Nazionale giovanile. Per questo motivo il giocatore avrebbe chiesto la possibilità di esprimersi altrove, al Napoli o comunque in un altro club che gli possa consentire un maggiore minutaggio.

PAFUNDI AL NAPOLI, IL SOGNO DEL CALCIATORE E’ VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA. NON HA MAI NASCOSTO LA SUA FEDE PARTENOPEA.

La scorsa estate, Pafundi ha dichiarato: “Sono andato via per giocare. Venivo da un anno pieno di pressioni, è stata la scelta giusta. È un campionato in cui ho meno pressioni, sono più libero. Contento […]”.

“La mia famiglia è originaria di Napoli e mi portarono al vecchio San Paolo. Ma non si giocava nessuna partita, era vuoto e io ero piccolo piccolo. La prima vera volta allo stadio è stata in Serie A: prima a Udine, quando andai in panchina contro lo Spezia. E poi la settimana dopo a Salerno, il giorno dell’esordio. Lo stadio era una bolgia, bellissimo. Un bel ricordo”.