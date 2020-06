Napoli, il Barça avrebbe offerto due calciatori ad un ‘prezzo di favore’. Il Real arriva a 70 mln per Ruiz?

Il calciomercato del Napoli è aperto tutto l’anno. Nonostante la stagione non sia ancora finita, il presidente Aurelio De Laurentiis è già impegnato per acquistare nuovi calciatori e accontentare il mister Gennaro Gattuso con una squadra ancora più forte di quella attuale.

Chi non dovrebbe far parte del Napoli nella prossima stagione è Arek Milik. L’attaccante polacco, infatti, non ha trovato l’accordo con la società partenopea per il rinnovo contrattuale e il suo addio è ormai imminente. Il contratto scade nel 2021 e Aurelio De Laurentiis non vuole perderlo a parametro zero.

Per questo, la società è alla ricerca di un nuovo attaccante, un nuovo bomber che possa affiancare Dries Mertens e Andrea Petagna.

Da Barcellona, intanto, giunge voce di una proposta di calciomercato al Napoli. Il club catalano, infatti, avrebbe offerto alla dirigenza partenopea due giocatori: Umtiti e Rakitic. Entrambi, infatti, non rientrerebbero nei piani della società spagnola e per questo sarebbero stati offerti al Napoli ad un prezzo di favore.

In cambio, il Barcellona avrebbe richiesto una stretta di mano per la cessione di Fabian Ruiz nel prossimo anno, evitando un possibile approdo del centrocampista al Real Madrid. I blancos, infatti, sono molto interessati a prendere il giocatore azzurro e, per comprarlo, sarebbero disposti ad offrire addirittura 60/70 milioni di euro. Una cifra, però, che ADL non ritiene in linea con il potenziale del calciatore.