Napoli, il Barcellona avrebbe chiesto ad Umtiti di accettare gli azzurri per arrivare a Koulibaly

Il campionato di Serie A si è concluso da poche settimane e le squadre sono ora impegnate nella definizione delle strategie per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, la dirigenza del Barcellona sta cercando di utilizzare il proprio difensore Samuel Umtiti sul mercato per arrivare a un nuovo acquisto. In questa stagione l’ex lione non ha brillato e perciò i catalani l’avrebbero messo in partenza.

I blaugrana vorrebbero provare a fare il colpaccio Kalidou Koulibaly e l’inserimento di Umtiti nella trattativa potrebbe favorire la trattativa. Il solo cartellino con uno scambio secco, però, non basterebbe.

Le due squadre si dovrebbero anche mettere d’accordo per un conguaglio economico a favore del Napoli, probabilmente tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che al momento la dirigenza del neo presidente Laporta non potrebbe sborsare vista la difficile situazione economica del club.

In secondo luogo, bisognerà capire se Umtiti potrebbe rappresentare un giocatore d’interesse per la dirigenza del Napoli ed eventualmente per il prossimo allenatore, che, come ben si sa, ancora non si conosce, probabilmente bisognerebbe fare una chiamata a Spalletti?