Napoli, il Barcellona offre uno tra Pjanic e Firpo per Fabian Ruiz

Secondo il Mundo Deportivo, noto quotidiano calcistico spagnolo, il Barcellona starebbe facendo sul serio per Fabian Ruiz, talentuoso centrocampista del Napoli. Il progetto blaugrana è quello di accelerare le operazioni per il centrocampista spagnolo in modo da evitare le possibili aste che potrebbero scatenarsi post Euro2020.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis però chiede per il suo tesserato una cifra alta, intorno ai 60 milioni di euro. Per avvicinarsi alla richiesta il Barcellona dal canto suo vorrebbe inserire nella trattativa uno tra Junior Firpo e Miralem Pjanic.

Entrambi i profili però, a quanto filtrato, sarebbero stati respinti al mittente. Il Napoli vuole solo cash, indipendentemente dalla bontà e dalla qualità dei profili proposti. La dirigenza partenopea ha bisogno di far cassa e solo per tale motivo sta ascoltando offerte per i suoi big.

Ovviamente però, come ripetuto più volte dallo stesso De Laurentiis, nessun calciatore sarà svenduto e saranno quindi valutate solo le offerte adeguate. Tra queste ad esempio, sempre dalla Spagna, potrebbe esserci quella del Real Madrid che potrebbe mettere sul piatto ben 50 milioni per Hirving Lozano.

Al momento comunque qualsiasi discorso sembra leggermente affrettato. Il neotecnico azzurro Luciano Spalletti si insedierà a Castel Volturno solo a partire dal primo luglio. Da quella data il calciomercato del Napoli potrà entrare effettivamente nel vivo, con un organico ancora tutto da valutare.