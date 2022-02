Napoli, il Barcellona perde alcuni nomi importanti in vista del match: Araújo poche possibilità, Depay fuori

Aumentano le chance per il club azzurro in vista della partita di giovedì

Giovedì 17 febbraio, allo stadio Camp Nou alle ore 18:45, ci sarà il primo dei due scontri per i playoff di Europa League. Da una parte il Napoli di Luciano Spalletti, dall’altra il Barcellona di Xavi Hernández. Aumentano le chance per il club azzurro poiché la squadra catalana sta perdendo inesorabilmente pezzi.

Il Barcellona in forte difficoltà

La squadra catalana, guidata da Xavi, sta perdendo dei pezzi importanti per affrontare il match contro il club azzurro. L’edizione odierna di Tuttosport ha affrontato l’argometo analizzando le ultime notizie in arrivo dalla Spagna. “Giovedì al Camp Nou arriva il Napoli nel primo atto della doppia sfida che si concluderà al Maradona, la prossima settimana. Non ci sarà Depay che rimarrà ancora qualche giorno in infermeria.

Xavi, però, i suoi problemi più grossi li ha in difesa dove non potrà contare su Dani Alves, non lista, e forse nemmeno su Ronald Araujo“ scrive il quotidiano sportivo.

Il comunicato del club catalano sul difensore

“Il giocatore della prima squadra R. Araújo ha qualche fastidio al soleo della gamba sinistra. In attesa di prove per conoscere la portata di questi inconvenienti” fa sapere tramite Twitter il club catalano. Il giocatore, infatti, è un punto fermo per la squadra e in queste ore i tifosi sono preoccupati per la prossima partita contro il Napoli.

Il titolare inamovibile del club catalano è stato sostituito a causa di un problema fisico durante il derby contro l’Espanyol. Una partita molto complessa per il Barcellona, rimasto in dieci e quasi sconfitto; un punto preziosissimo conquistato solo all’ultimo respiro grazie al colpo di testa di Luuk de Jong che ha regalato un punto prezioso ai catalani. Adesso non ci resta che attendere l’ufficialità da parte del club catalano sulla mancata presenza del difensore uruguaiano.