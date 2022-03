Napoli, il Barcellona propone Dest: i dettagli

Il club azzurro sempre alla ricerca di nuovi giocatori per ampliare la rosa

Il Napoli è alla costante ricerca di nuovi nomi per ampliare la rosa e sostituire i giocatori in partenza o in scadenza contratto. Secondo i quotidiani spagnoli, il club azzurro starebbe monitorando Sergino Dest, difensore classe 2000.

Nuovo nome per il Napoli: si punta Dest

Ad annunciare questa nuova trattativa, i giornalisti di calciomercato.com che hanno analizzato un giro di terzini destri, con il coinvolgimento di Mazraoui, ex obiettivo Napoli. Il club azzurro ha Kevin Malcuit in scadenza pertanto avrà bisogno di un sostituto alle spalle di Di Lorenzo.

Ecco cosa riportano i colleghi: “Mazraoui è la priorità della Roma per rinforzare la fascia, ma secondo la stampa spagnola, con il laterale dell’Ajax diretto a Barcellona è proprio dal club catalano che il club giallorosso potrebbe trovare quella che è l’alternativa più credibile. Si tratta di Sergino Dest, prossimo all’addio e già proposto a diversi club fra cui anche il Napoli di Spalletti”.

Tecniche

Il giocatore è un terzino destro offensivo, ha una buona tecnica individuale, velocità e ottimo dribbling.

Interesse per De Ketelaere

Come rivela la redazione di Kiss Kiss Napoli, pare esserci un secondo interessamento per il giocatore classe 2001. Sul fronte terzino, sembrerebbe essere sempre più vicino anche Mathias Olivera del Getafe così da rinforzare il reparto. De Ketelaere è un centrocampista completo, abile nell’impostazione di gioco ma anche in fase di inserimento. Dotato tecnicamente e buon tiro, è abile nel dribbling ed è un buon passatore.