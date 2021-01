Napoli, il Benevento fa sul serio per Maksimovic: spunta la proposta al difensore

Nikola Maksimovic ha il contratto in scadenza in estate del 2021. Meno di 6 mesi dunque e la sua avventura al Napoli finirà, a meno di un clamoroso rinnovo contrattuale dell’ultimo minuto. Intanto così sulle tracce del difensore iniziano a muoversi i primi club, anche dalla stessa Serie A.

Su tutti è stato registrato il forte interesse del Benevento, favorito anche dagli ottimi rapporti che intercorrono tra le due società campane. Nelle intenzioni di Pasquale Foggia, direttore sportivo giallorosso, vi sarebbe la volontà di acquistare il difensore addirittura già nella finestra invernale di calciomercato.

Tale ipotesi però non sembra essere ben accolto dal Napoli, che con la cessione anticipata di Maksimovic dovrebbe poi trovare sul mercato un difensore centrale per rimpiazzarlo. Più probabile quindi che il difensore serbo rimanga in azzurro fino a giugno, quando poi sarà libero di firmare con qualsiasi club.

Il Benevento dovrà così organizzarsi solo con il calciatore, con il quale sembrano già esserci stati i primi contatti. La dirigenza giallorossa è pronta ad offrire al difensore un triennale da 2,2 milioni di euro annui a salire. Un contratto importante dunque, che potrebbe allettare e non poco Nikola Maksimovic.

Altro fattore importante che spinge il difensore ad accettare il Benevento è la presenza in squadra di Kamil Glik, suo grande compagno ai tempi del Torino. Secondo quanto si apprende in queste ore infatti i due difensori si sarebbero già contattati telefonicamente per parlare dell’eventuale trattativa.