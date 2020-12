Napoli, il Benfica piomba su Elmas: De Laurentiis chiede 20 milioni

Stando a quanto si apprende nelle ultime ore dalla redazione portoghese di Tvi24, il Benfica sarebbe catapultatosi su Elijf Elmas, giovane centrocampista del Napoli. I lusitani vorrebbero acquistare il talento macedone già a gennaio, intavolando così un’importante trattativa.

Ovviamente il Napoli non è ben disposto a perdere il proprio giocatore nella finestra invernale di mercato, ma a fronte di un’offerta congrua se ne potrà parlare. A tale riguardo Aurelio De Laurentiis richiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il Benfica, dal canto suo, non vorrebbe sborsare così tanti soldi, quantomeno in un’unica soluzione. L’idea di base è quella di impostare la trattativa su un prestito secco con il diritto di riscatto, modalità che però non piace molto alla dirigenza partenopea.

La sensazione è che quindi, considerata la giovane età e la potenzialità del ragazzo, il Napoli si tenga stretto Elmas, il quale pian piano sta trovando sempre più minuti sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. C’è da dire comunque che il fantasista macedone avrebbe molto gradito la destinazione portoghese, dove probabilmente troverebbe maggiore continuità.

Chissà allora che il ragazzo stesso non possa convincere in tal senso il club di appartenenza a lasciarlo andare. Ovviamente di fronte all’eventuale volontà del ragazzo, il Napoli non si opporrebbe più di tanto alla cessione. Quest’ipotesi rimane comunque al momento molto remota.