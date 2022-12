Napoli, il Bologna sulle tracce di Zerbin: operazione molto difficile

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e il Napoli si sta dando molto da fare per organizzarsi e continuare la sua scalata verso il terzo scudetto. Non solo, molti club guardano e si interrogano con la speranza di accaparrarsi qualche talento della società partenopea. Il Napoli, infatti, ha diversi giocatori in rosa che potrebbero piacere ad altri: è il caso di Zerbin, voluto dal Bologna.

Zerbin piace al Bologna ma l’operazione è difficile

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato uno spazio a questa manovra, molto complessa, che riguarderebbe l’interessamento di Bologna per l’esterno. Ma perché così complessa? Il giocatore non vuole lasciare Napoli. Ecco cosa ha riportato il quotidiano sportivo:

“Al Bologna piace Zerbin, operazione non semplice perché l’esterno non vuole saperne di staccarsi da questo sogno che sta vivendo a Castel Volturno”.

Il giocatore, infatti, vuole restare nel club per continuare il suo percorso di crescita ed essere protagonista della scalata verso lo scudetto. Non solo Zerbin, la Cremonese starebbe puntando a riavere Gaetano ma anche per lui potrebbe essere molto complesso.

“Alla Cremonese non dispiacerebbe riavere Gaetano e pure in questo caso c’è l’ostacolo della favola: uscirne non è una priorità per nessuno. Anzi” si legge.