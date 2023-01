Napoli, il bologna torna sulle tracce di Zerbin

Il Napoli ha ripreso la propria corsa verso lo scudetto dopo aver concluso il 2022 da prima in classifica con ben otto punti di vantaggio sul Milan.

Il merito va all’importante turnover della scorsa estate fortemente voluto dal presidente De Laurentiis e all’ottimo lavoro svolto dal mister Spalletti che ha saputo tirar fuori le migliori qualità di tutti i giocatori.

In questa sessione di mercato però si pensa a quello che potrebbe essere il futuro di alcuni profili che non hanno trovato spazio nel gioco di Spalletti. Si tratta di Zerbin e Gaetano che, sulle orme di Zanoli, potrebbero lasciare la maglia azzurra.

In particolare, in corsa per Zerbin è tornato nuovamente il Bologna. L’indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio ai microfoni di Sky Sport.

Ecco quanto riportato: “Rispetto ai mesi scorsi, adesso può esserci l’apertura da parte del Napoli che vorrebbe far giocare con continuità l’esterno. In questo senso, il Bologna è pronto ad inserirsi. Prima però, la dirigenza rossoblu vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita come quelle di Vignato e Sansone. Successivamente tratterà con il Napoli per Zerbin“.