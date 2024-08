Napoli, il calciomercato potrebbe riservare ancora sorprese: Antonio Candreva nel mirino

Il Napoli potrebbe non aver concluso definitivamente la propria campagna acquisti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Ciro Venerato, noto giornalista ed esperto di calciomercato per Rai, la società partenopea starebbe valutando l’ipotesi di un ultimo innesto sulla fascia destra, anche a mercato europeo chiuso.

Candreva sotto i riflettori

L’opzione sul tavolo riguarda un giocatore attualmente svincolato: Antonio Candreva. L’ex centrocampista della Salernitana è stato offerto alla dirigenza azzurra, che ora dovrà decidere se procedere con l’ingaggio, considerando la presenza in rosa di Alessio Zerbin.

Caratteristiche tecniche

Antonio Candreva è un calciatore versatile e dotato di notevoli qualità tecniche, specializzato nel ruolo di esterno destro, ma in grado di ricoprire anche altre posizioni a centrocampo e in attacco. La sua velocità, sia in progressione che nello scatto breve, lo rende un’arma pericolosa nelle transizioni offensive.

Una delle qualità più riconosciute di Candreva è la sua abilità nei cross. Da posizione avanzata sulla fascia destra, è in grado di fornire palloni molto precisi ai compagni in area, risultando spesso decisivo negli assist.

Candreva possiede un tiro potente e preciso, che lo rende una minaccia anche dalla lunga distanza. È capace di segnare reti spettacolari, sia da azione che su calcio piazzato. Grazie alla sua esperienza e alla capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco, Candreva può essere impiegato sia come esterno offensivo in un modulo a tre punte, sia come centrocampista in un 4-4-2 o 3-5-2, dove può contribuire sia in fase difensiva che offensiva.