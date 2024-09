Napoli, il caso Folorunsho: da potenziale risorsa a cessione mancata

Antonio Conte, allenatore del Napoli, aveva inizialmente espresso grande apprezzamento per Michael Folorunsho, vedendolo come una possibile pedina importante nel centrocampo azzurro. L’idea era di schierarlo come uno dei due mediani, ma qualcosa è cambiato all’improvviso.

Dopo essere stato vicino al trasferimento all’Atalanta, trattativa poi saltata, il Napoli ha avviato negoziati per cedere il giocatore alla Lazio, senza però raggiungere un accordo con il presidente Claudio Lotito. Così, l’ex centrocampista del Bari è rimasto a Napoli.

Il calciatore non ha impressionato

Ma perché Conte ha cambiato idea su Folorunsho? A chiarire la questione è stato Francesco Modugno, giornalista sportivo di SKY, durante il programma Giochiamo d’Anticipo su Televomero.

Secondo Modugno, il calciatore non ha impressionato in modo positivo sul piano fisico durante i suoi primi allenamenti con la squadra. A questo si aggiunge un problema tattico: Conte non lo ritiene adatto né come mediano né come trequartista, ruolo chiave nel suo sistema di gioco, dove serve supportare attaccanti come Lukaku.

La mancata integrazione tattica e atletica ha così portato Conte a riconsiderare il ruolo di Folorunsho, spingendo il club a cercare una soluzione sul mercato che però, al momento, non si è concretizzata.