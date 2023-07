Napoli, il Chelsea ci prova per Osimhen: in arriva una grossa offerta a De Laurentiis?

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane. Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 150 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

Quella richiesta da De Laurentiis è sicuramente una cifra che poche squadre in Europa possono permettersi in quanto alla somma del cartellino va poi aggiunto un ingaggio di un certo livello. Eppure il Chelsea, in attesa del possibile rinnovo dell’attaccante, sarebbe pronto ad un’offerta importante al club partenopeo, offrendo non solo 100 milioni ma anche due calciatori: Broja e Ziyech.

La valutazione dei due calciatori si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, arrivando quindi ad un’offerta sontuosa per la proprietà azzurra. Inoltre sono due profili che il Napoli cerca e che il presidente Aurelio De Laurentiis ha già testato la disponibilità al trasferimento in Campania qualche mese fa.