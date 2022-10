Napoli, il Chelsea è rimasto impressionato da Victor Osimhen

Una cosa ormai è certa, il Chelsea farà di tutto per portare Victor Osimhen da Napoli in Inghilterra. Non si parla di altro: i blues sembrerebbero impressionati dalle capacità del giocatore ma il club azzurro non lo lascerà partire tanto facilmente.

Alla ricerca dell’attaccante perfetto

Il Chelsea, come vi avevamo già anticipato in un altro articolo, è alla ricerca disperata di un attaccante su cui fare affidamento già dalla prossima stagione. Nonostante l’arrivo di Aubameyang dal Barcellona, il club inglese non vuole puntare tutto su di lui, come non ha in programma di reintegrare Lukaku in prestito all’Inter.

Victor Osimhen, dunque, rappresenta il candidato ideale per questo ruolo e dall’Inghilterra arrivano numerose notizie circa l’interessamento dei blues per lui.

Dall’Inghilterra – Il Chelsea tiene d’occhio Osimhen

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i blues starebbero tenendo d’occhio il giocatore del Napoli poiché gli scout sono rimasti visibilmente colpiti dalle sue prestazioni nel match contro la Roma. L’attaccante nigeriano, infatti, ha segnato il gol decisivo, dopo aver trattenuto l’ex difensore del Manchester United, Chris Smalling.

Osimhen è diventato uno dei protagonisti della squadra guidata da Luciano Spalletti e nonostante l’infortunio subito, il club azzurro non può farne a meno. Proprio per questo motivo, Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a cederlo facilmente, a meno che sul piatto non ci saranno almeno 87 milioni di sterline.