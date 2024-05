Napoli, il Chelsea fissa il prezzo per Lukaku

Romelu Lukaku sarà sul mercato la prossima stagione, con il Chelsea pronto a cederlo al miglior offerente

Romelu Lukaku saluterà Roma, ma forse non la Serie A. In estate tornerà al Chelsea, squadra detentrice del suo cartellino, con cui ha già un accordo per salutare a determinate cifre. Con gli agenti si sarebbe infatti patteggiato per una clausola di uscita di 38 milioni di sterline, pari a circa 44, 3 milioni di euro.

Cifre abbastanza alte per qualsiasi squadra italiana, ma che potrebbe fare un’eccezione vista la super stagione di Big Rom nella capitale italiana. Infatti, in tutte le competizioni di club il gigante belga ha collezionato ben 20 gol e 3 assist divisi in 44 partite giocate. Su di lui ci sarebbe anche il Napoli.

Le ultime sul calciomercato del Napoli

Il Chelsea sarebbe disposto a utilizzare l’uomo dimenticato Lukaku per ingaggiare Osimhen. Il belga, 30 anni, è tornato ai Blues nel 2021 con un accordo disastroso da 97,5 milioni di sterline ossia più di 113 milioni di euro

Ha trascorso le ultime due stagioni in prestito, prima all’Inter e poi alla Roma. Con due anni di contratto ancora in essere, i Blues cercheranno di liberarsi definitivamente del suo stipendio quest’estate. Oltre ai 77 milioni di sterline più Lukaku, il Chelsea sarebbe disposto ad aggiungere un giovane giocatore per addolcire l’affare.

Osimhen ha aiutato il Napoli a vincere uno storico titolo di Serie A nella scorsa stagione. Il Paris Saint-Germain è interessato all’attaccante e intende avviare una trattativa a breve. I campioni di Francia sono destinati a perdere Kylian Mbappe quest’estate: l’attaccante ha confermato che lascerà il Parc des Princes al termine del suo contratto.