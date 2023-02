Napoli, Il Chelsea piomba su Osimhen

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Non è una novità la notizia secondo cui il nigeriano nella prossima finestra di mercato potrebbe dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi oltremanica. Su di lui, infatti, sono puntati da tempo i riflettori di Newcastle, Arsenal e Manchester United.

Secondo quanto riportato da 90min.com anche un altro club della Premier sembra interessato all’attaccante. Si tratta del Chelsea che è alla ricerca di un centravanti e potrebbe tentare nella prossima finestra di mercato di fondare il muro dei 100 milioni.

Per tentare il colpo non è escluso che il club possa tentare la strada della contropartita tecnica. Lukaku, infatti, rientrerà dal prestito dall’Inter e potrebbe essere messo sul piatto per tentare di abbassare la cifra.

Sembra però difficile che il presidente De Laurentiis possa accettare l’offerta sia per una questione di ingaggio che di vero e proprio interesse verso il giocatore.