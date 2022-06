Napoli, il club ci prova per Solbakken: l’offerta

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe interessato ad Ola Solbakken, attaccante norvegese classe 1998. Aurelio De Laurentiis ha già formulato un’offerta per il Bodø/Glimt.

ADL ci prova

“Il Napoli su Solbakken. Vecchie ruggini Roma-Bodo: ADL ci prova” si legge sul quotidiano. Il giocatore è in scadenza per giugno e può partire per 2,5 milioni di euro. Il Bodø/Glimt potrebbe accettare le condizioni e lasciarlo partire per Napoli ma l’attaccante norvegese starebbe trattando anche con la Roma.

Il problema? Vecchie ruggini legate alle due gare di Conference League. Il Napoli sarebbe l’opzione più concreta e ha già formulato un contratto di 5 anni con l’obiettivo di rendere Solbakken sostituto di Matteo Politano. Attualmente non ci sono ufficialità poiché il giocatore non ha ancora deciso.