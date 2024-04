Napoli, il club non è intenzionato a pagare 25 milioni per Traore

Niente da fare per Traore che dice addio all’Italia per la seconda volta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sembra non avere alcuna intenzione di sborsare i 25 milioni necessari per riscattare il giocatore dal Bournemouth, club dal quale è arrivato in prestito l’ivoriano.

Junior è indubbiamente giovane, avendo solo 24 anni, e ha dimostrato di avere talento, ma ha sofferto le conseguenze di una stagione trascorsa principalmente a guardare dalla panchina, complicata ulteriormente dalla malaria contratta alla fine di novembre. Il club di Aurelio De Laurentiis non può permettersi errori in questa finestra di mercato.

Il Napoli non è convinto

Ne ha parlato anche Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo profilo X: “La permanenza di Junior Traorè a Napoli con un contratto a tempo indeterminato è in calo. Il Napoli non è convinto né disposto a far scattare l’opzione di acquisto (€ 25M) dal Bournemouth per il giocatore ivoriano”.