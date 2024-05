Napoli, il club potrebbe potrebbe permettersi Benjamin Sesko

La possibilità di vedere Benjamin Sesko giocare in Serie A appare piuttosto remota, secondo le informazioni raccolte da TMW. Il giovane attaccante del Lipsia, che sta per compiere ventuno anni, ha una clausola di risoluzione fissata a 65 milioni di euro. A questa somma va aggiunta la commissione per gli agenti, stimata intorno al 10%, portando l’investimento totale a oltre 70 milioni di euro.

Il Lipsia non sembra disposto a fare sconti, anzi, nelle ultime settimane il club sta lavorando per prolungare il contratto di Sesko, offrendo un significativo aumento di stipendio da 2 a circa 3,5 milioni di euro per riconoscere le sue ottime prestazioni, che includono 18 gol in 42 partite.

Il Napoli potrebbe farsi avanti dopo la cessione di Osimhen

Questo rende altamente improbabile un trasferimento in Serie A, a meno che il Napoli, in caso di cessione di Osimhen, non decida di fare un’offerta concreta. In Premier League, invece, ci sono due squadre fortemente interessate: il Chelsea, che ha investito molto sui giovani sotto la gestione Boehly, e l’Arsenal, che cerca un attaccante per rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, in competizione con squadre come il Manchester City prima dell’arrivo di Haaland.

Le offerte provenienti da fuori Europa non sono considerate, quindi le opzioni principali per Sesko sembrano essere un trasferimento in Premier League o la permanenza al Lipsia per almeno un altro anno. La Serie A, per ora, sembra rimanere in secondo piano nelle priorità del giovane talento.