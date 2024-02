Napoli, il club punta David per il dopo Osimhen

Quest’anno per il Napoli si prospetta un campionato molto difficile. Aurelio De Laurentiis ha dovuto sopportare diversi cambi allenatore, una squadra senza identità e sconfitte che si potevano evitare. Insomma, la rosa sembra aver perso quell’attitudine da campione d’Italia. Per questo motivo, la società sta lavorando per garantire un mercato degno di questo nome. La prima lacuna da colmare è trovare un sostituto di Osimhen, qualora dovesse partire.

David degno erede di Osimhen?

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il club azzurro sembrerebbe stuzzicato dall’idea di portare nella rosa Jonathan David del Lille. Ecco cosa scrive il quotidiano campano: “Il primo obiettivo è quello di indovinare il centravanti in grado raccogliere la pesante eredità di Osimhen, garantendo un cospicuo numero di gol al Napoli del futuro.

Il club ci ha sempre visto lungo alla voce bomber ed ecco che torna d’attualità il nome di Jonathan David (24 anni) del Lille. Ironia della sorte lo stesso club di provenienza di Osimhen prima del suo trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Il centravanti canadese anche quest’anno si sta rivelando decisivo sotto porta: per lui 11 reti e due assist finora. L’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e toccherà al Napoli fare la prima mossa. A quanto pare, il club francese ha anche abbassato le sue pretese rispetto alla scorsa estate, passando dai 60 ai 40 milioni di euro come richiesta per il suo cartellino”.