Napoli, il club segue Luiz Henrique del Betis Siviglia: le ultime news

Il Napoli sta approfittando di questa pausa dedicata ai Mondiali per fare ordine e continuare la sua scalata verso lo scudetto. Attualmente il club avrebbe messo gli occhi su Luiz Henrique del Betis Siviglia, vediamo cosa ha detto Gianluca Di Marzio di Sky.

Sulle tracce di Luiz Henrique a una condizione

Il calciatore è un esterno d’attacco brasiliano classe 2001 del Betis Siviglia, arrivato in Liga quest’estate ed ex Fluminense. Il Napoli sta seguendo attentamente le sue gesta per portarlo eventualmente in azzurro in futuro.

In questa stagione ha segnato alla Roma nella fase a gironi di Europa League, pertanto si è fatto notare. Tuttavia, il club azzurro potrebbe decidere di mettere sul tavolo una trattativa solo con le eventuali partenze di Politano o Lozano.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha analizzato la situazione ai microfoni di Calciomercato l’originale.