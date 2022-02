Napoli, il club su Adrien Tameze. Schira: “Piace”

Il Napoli è sicuramente uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato, ma si prepara anche per quella estiva. Il club azzurro, infatti, ha puntato un nuovo nome per il centrocampo, Adrien Tameze. Vediamo, quindi, gli ultimi sviluppi su questa azione di mercato.

Napoli su Tameze

Adrien Fidele Tameze Aoutsa è un calciatore camerunese con cittadinanza francese e centrocampista dell’Hellas Verona. Classe 1994, ha buone doti fisiche per questo sembrerebbe interessare al club azzurro. A riportare la notizia, infatti, Nicolò Schira, firma de Il Giornale.

Stando alle indiscrezioni del cronista sportivo, pare che Giuntoli stia studiando il centrocampista dell’Hellas Verona, dopo i tentativi fatti in passato con Sofyan Amrabat, Mattia Zaccagni, Marash Kumbulla e Amir Rrahmani.

Potrebbe aprirsi, dunque, la possibilità di vedere il giovane in maglia azzurra, ma di fatto non ci sono concretezze. I rapporti tra le due società sono abbastanza ottimali, motivo per il quale potrebbe aprirsi una trattativa in estate entro luglio.

Tameze è un connazionale di Anguissa, centrocampista del Camerun arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Chissà che il Napoli non decida di prenderlo per completare il reparto della squadra guidata da Luciano Spalletti.