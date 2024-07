Napoli, il club supera l’Atalanta per Brescianini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha riacceso l’interesse per Marco Brescianini, centrocampista di 24 anni attualmente in forza al Frosinone e valutato circa 12 milioni di euro. Il direttore sportivo del Napoli segue il giocatore sin dai tempi della Juventus.

Situazione in bilico

Brescianini è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, attirando l’attenzione non solo del Napoli, ma anche di club come Fiorentina, Atalanta e Milan. Quest’ultimo, che è la sua prima società, mantiene ancora il 50% dei diritti sulla rivendita.

In un primo momento, sembrava che l’Atalanta fosse in vantaggio per assicurarsi il giocatore, ma con il ritorno del Napoli nella corsa, la situazione è tornata in bilico.

Caratteristiche tecniche

Marco Brescianini è un centrocampista versatile e dotato di diverse qualità tecniche che lo rendono un giocatore interessante per molte squadre. Ha una notevole capacità di leggere il gioco e distribuire palloni precisi ai compagni. Questa dote gli permette di essere efficace sia nella costruzione del gioco sia nelle situazioni di transizione.

È abile nel controllo palla e nel dribbling, il che gli consente di superare facilmente gli avversari e di mantenere il possesso sotto pressione.