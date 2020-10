Napoli, il colpo Bakayoko è ad un passo: fondamentale la chiamata di Rino Gattuso

Tiémoué Bakayoko sarà un nuovo calciatore del Napoli. È questa la notizia che circola nelle ultime ore, con il centrocampista del Chelsea che potrebbe ben presto fare approdo in Italia per sostenere le visite mediche con gli azzurri, forse già in giornata.

Con Bakayoko il Napoli aggiunge un tassello importante al suo centrocampo, un calciatore con esperienza che è stato fortemente richiesto da parte di Rino Gattuso.

Il centrocampista del Chelsea è infatti un vero e proprio pupillo del mister azzurro, il quale lo ha chiamato nei giorni scorsi per convincerlo ad accettare la causa azzurra. Rino Gattuso, infatti, non si vuole porre obiettivi e, considerando la partenza in campionato, anche la parola Scudetto non è bestemmia.

Nonostante il valore del calciatore, si tratta di un acquisto al risparmio da parte della dirigenza partenopea.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Bakayoko arriverà al Napoli in prestito secco senza obbligo di riscatto al termine della stagione. Il giocatore dovrebbe guadagnare circa 2.5 milioni di euro, bonus compresi, durante la stagione 2020/21.