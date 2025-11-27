Napoli, il colpo che potrebbe accontentare Antonio Conte arriva dalla Serie A?

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Napoli accelera le proprie riflessioni su come migliorare una rosa di Antonio Conte. Il tecnico, rilanciando con convinzione il tridente offensivo, ha evidenziato una necessità chiara: servono nuove soluzioni di qualità negli ultimi trenta metri.

Tra i nomi che stanno prendendo sempre più quota nelle valutazioni del club azzurro c’è quello di Ademola Lookman, fantasista e attaccante dell’Atalanta, uno dei giocatori più determinanti della Serie A negli ultimi due anni. Il nigeriano, con la sua capacità di giocare sia a sinistra che a destra, di saltare l’uomo e di attaccare la profondità, rappresenterebbe l’identikit perfetto per il sistema di Conte.

Un calciatore che, per caratteristiche, potrebbe raccogliere l’eredità tecnica di Kvaratskhelia con un anno di ritardo. L’Atalanta valuta il suo gioiello circa 40 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per un Napoli che punta ad accontentare il suo allenatore.

Le prossime settimane saranno decisive. De Laurentiis sa che, per inseguire con ambizione i propri obiettivi stagionali, serve un colpo di spessore. E Lookman, oggi più che mai, sembra essere la pedina giusta: un talento che potrebbe trasformare il tridente azzurro in uno dei più imprevedibili del campionato.