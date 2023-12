Napoli, il colpo Scudetto con sei mesi di ritardo: 30 milioni di euro per un nuovo centrocampista?

Mancano pochi giorni e poi aprirà le porte il calciomercato invernale. La SSC Napoli vuole rinforzare la rosa a disposizione dopo la conquista degli ottavi di UEFA Champions League e l’obiettivo è mettere a disposizione di Walter Mazzarri nuovi calciatori per centrare i quarti con la possibilità di qualificarsi al prossimo Mondiale per club.

UN CENTROCAMPISTA PER MAZZARRI, UN BUDGET DA 30 MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE DI MELUSO

Aurelio De Laurentiis avrebbe messo a disposizione della dirigenza un budget da 30 milioni. Una cifra che potrebbe essere investita interamente per acquistare un nuovo centrocampista.

Diversi sono i nomi nel mirino di Meluso, con tre in cima su tutti: Samardzic, Colpani e Frattesi. Quest’ultimo non sta vivendo un bel periodo in maglia nerazzurra e Napoli potrebbe rappresentare l’occasione per rilanciarsi e puntare al prossimo Europeo.

Il nuovo centrocampista potrebbe rappresentare il colpo Scudetto che non è stato fatto la scorsa estate. Un grande acquisto per ridare entusiasmo ad una piazza che nelle ultime settimane ha visto la propria squadra indebolita.