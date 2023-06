Napoli, il contratto di Zielinski è ‘rischioso’: addio nel mercato estivo?

Dopo oltre trent’anni, il Napoli è riuscito a vincere uno Scudetto. Dopo la festa, molti punti fermi della squadra hanno deciso di andare via, a partire dall’allenatore Luciano Spalletti. Sarà proprio in questi giorni, infatti, che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita che permetterebbero l’ingresso di un’importante somma di denaro nelle casse azzurre. Primo fra tutti, nel mirino delle big d’Europa è entrato Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che fa tremare le difese di tutta Italia.

Osimhen, infatti, seguito dal compagno di squadra Kvaratskhelia, arrivato in maglia azzurra poco meno di un anno fa, è seguito dai club della Premier che potrebbero irrompere su di loro nella prossima finestra di mercato.

Più certa, però, sembra l’uscita di scena di Piotr Zielinski. Il polacco, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2024 quindi il presidente De Laurentiis potrebbe salutarlo nella sessione di mercato estiva per non rischiare di perderlo a zero.