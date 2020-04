Napoli, il Coronavirus si porta via il celebre avvocato e tifoso del Napoli Enrico Tuccillo

“Il Covid 19 s’è portato via un napoletano eccellente. L’avvocato Enrico Tuccillo ci lascia a 78 anni. Se ne va nel giorno di Pasqua, il giorno della Resurrezione di Cristo”.

“Quel nemico subdolo, invisibile che non vedi e non sai combattere l’ha portato via ai suoi figli, alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi estimatori, alle migliaia di persone che a Napoli e in ogni parte d’Italia e del mondo gli hanno sempre voluto bene“.

Esordisce così Paolo Chiariello sul portale juorno.it. Durante l’ultima notte, è venuto a mancare l’avvocato Enrico Tuccillo, scomparso all’età di 78 anni.

Proprio durante il giorno di Pasqua, arriva una brutta notizia non solo per il mondo della professione dal momento che Enrico Tuccillo era un rinomato avvocato, ma anche per il mondo della SSC Napoli. Spesso ospite in programmi televisivi, l’avvocato, infatti, era un grande tifoso della squadra azzurra e circa una settimana fa aveva scoperta di essere positivo al Covid-19.

Enrico Tuccillo lascia nove figli ed una moglie. A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze.