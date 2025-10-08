mercoledì, Ottobre 8, 2025
Napoli, il fenomeno brasiliano Neymar è stato ad un passo: un motivo dietro il suo mancato arrivo

Moreno Zannone
Neymar, fonte Di Fernando Frazão/Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/foto/2016-08/selecao-brasileira-de-futebol-enfrenta-alemanha-0, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50790370
Durante l’ultima sessione di mercato, il Napoli ha messo a segno un colpo straordinario assicurandosi Kevin De Bruyne. Tuttavia, la società guidata da Aurelio De Laurentiis è stata a un passo dal realizzare un sogno ancora più grande: portare a Napoli Neymar.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse brasiliano era davvero vicino a indossare la maglia azzurra. L’idea, nata tra gennaio e maggio, si è spenta soltanto con l’arrivo dell’estate, quando la dirigenza, in piena euforia post-scudetto, ha preferito non alterare gli equilibri di una squadra già costruita con cura.

L’affare Neymar, dunque, è tramontato per preservare la stabilità tecnica e tattica del gruppo: “La pazza idea nasce verso gennaio, galleggia nell’universo napoletano sino a maggio e si spegne, perché poi la vita cambia, all’imbrunire della festa dello scudetto, durante il primo, autentico, summit sul futuro, quando ormai i Fab Four erano stati costruiti magicamente e l’eventuale allestimento dei Fab Five avrebbe finito per alimentare problemi d’equilibrio”.

“Il Napoli e Neymar sono stati assai più che una fascinazione, hanno riempito un tempo abbastanza lungo, in un pensatoio in cui De Laurentiis, Manna e Conte hanno provato a scovare una collocazione per O’ Ney […]”.

